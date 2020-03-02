كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 6 صحفيين في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، 6 صحفيين، غطوا إلى جانب آخرين، أوضاع اللاجئين على الحدود وحالة التوتر في محافظة إدلب السورية.

وألقت قوات الأمن التركية، القبض على الصحفيين يوم السبت الماضي، بتهمة التصوير في مناطق محظورة، في حين اعتقل صحفي آخر في إسطنبول بينما كان يغطي النزوح المتزايد للاجئين من تركيا صوب اليونان خلال الساعات الأخيرة.

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كما ألقت القبض على 3 مراسلين من وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، حين ذهبوا للشرطة للإبلاغ عن محاولة الهجوم على منازلهم من جانب مجهولين.

وكشف رئيس اتحاد الصحفيين التقدميين كان جوليريزولو، في تصريحات بينما كان ينتظر أمام قصر العدالة الإفراج عن الصحفيين بسبوتنيك، أن هؤلاء تعرضوا للاعتقال بسبب تقرير لم يتم نشره من مكتب الوكالة بتركيا.