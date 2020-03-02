كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات حكومة الوفاق تجند السجناء للقتال ضد الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جندت ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية، للقتال ضد الجيش في غرب ليبيان حسبما قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

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وقال المسماري، في منشور على فيس بوك، اليوم الإثنين: "في إطار متابعتنا ورصدنا لتحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس، رصدنا قيام الإرهابي والمجرم مهرب الوقود أسامة جويلي بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل، والسرقة للقتال ضد القوات المسلحة".

وأضاف المسماري: "جويلي قدم وعوداً بالإعفاء عن المساجين بتخفيف عقوباتهم"، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الوفاق في الأيام الماضية.