كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يكشف عن سبل التصدي للتدخلات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أنه لا سبيل للتصدي للتهديدات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومعالجة التحديات التي تواجهه العالم العربي إلا بالتضامن العربي.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور السلمي رؤية البرلمان العربي لمفهوم التضامن العربي، وجهوده في تعزيز التضامن العربي في محاضرة له غدا بعنوان "التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تشهدها الأمة العربية"، بجامعة عين شمس بالقاهرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ورئيس الجامعة وأساتذة وطلبة الجامعة وعدد من المثقفين والإعلاميين.

وأضاف السلمي في تصريح له اليوم أن توفير الحد الأدنى من التضامن العربي هو حاجة عربية ماسة في ظل الظروف الدقيقة والمخاطر التي تهدد أمن العالم العربي، بالإضافة إلى طرح القضايا الأساسية التي يعمل عليها البرلمان العربي في إطار تعزيز التضامن العربي، والقرارات الهامة التي أصدرها في هذا الإطار.

وتأتي هذه المحاضرة فى إطار نشاط رئيس البرلمان العربي للتواصل مع المجتمع العربي وتعريفه بجهود البرلمان العربي كمؤسسة عربية تعمل لتحقيق التضامن وحماية مصالح الدول والمجتمعات العربية.