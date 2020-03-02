كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تكرر دعوتها للحوار بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي يومي، بأن الصين، كررت اليوم الاثنين، دعوتها للحوار ردًا على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير، وقال جميع الأطراف المعنية في الجهود المبذولة لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يجب أن تسوي النزاعات من خلال النقاش، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهتاب"، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية.

وتأتي عملية الإطلاق لكوريا الشمالية، هي المرة الأولى بعد مرور 95 يوما من العملية الأخيرة 28 نوفمبر العام الماضي، بحسب وكالة "يونهتاب".