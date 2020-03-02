كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التجارة البريطاني: نحن مستعدون للتخلي عن المحادثات مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، إلى استعداد لندن للانسحاب من المحادثات التجارية مع واشنطن إذا قالت "لا نحصل على الصفقة التي نريدها".

وقالت للصحفيين، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة لن تخفض معايير السلامة الغذائية أو وضع قضية الخدمة الصحية على المائدة خلال المفاوضات التجارية الثنائية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يأتي هذا البيان، بعد تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم، بأن المملكة المتحدة لن "تدفع صفقة صعبة لتعزيز الصناعة البريطانية عند التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة".

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وقال "جونسون": "الأهم من ذلك، أن هذه الصفقة التجارية عبر الأطلسي سوف تعكس التقارب الفريد لأمتنا العظيمة"، مدعيًا أن المملكة المتحدة لديها "أفضل المفاوضين في العمل".

وأعرب عن أمله في أن "تقوم بريطانيا بتداول سمك السلمون المدخن لقبعات Stetson" في توفير أسعار أقل وخيارات أكثر للمتسوقين لدينا.

رددت "تروس"، اقتراح "جونسون" في وقت سابق، بأن الصفقة مع "أكبر شريك تجاري منفرد في المملكة المتحدة ستخفض الروتين لشركاتنا الصغيرة، وخفض التعريفات الجمركية على منتجاتنا الرائعة من منتجات الألبان إلى السيارات وزيادة النمو في جميع الدول الأربع".