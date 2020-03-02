بني ملال.. مصرع شابة بعد دهسها من طرف سيارة مركونة فقدت فراملها

لقيت شابة عشرينية مصرعها ليلة أمس الأحد، في حادث سير خطير، تسببت فيه سيارة كانت مركونة بجنبات الطريق، فقدت فراملها بأحد المنحدرات وسط بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تحركت سيارة بشكل مفاجئ كانت مركونة بجنبات الطريق، وتسببت في دهس دراجة نارية وشابة في العشرينيات، لقيت مصرعها على الفور بعد نزيف حاد في الرأس.
وأضاف المصدر ذاته، أن السيارة كانت ستستمر في دهس المواطنين بالشارع لولا اصطدامها بسيارة أخرى أوقفت حركتها.
وعرف المكان استنفار مختلف عناصرالسلطات المحلية والأمنية، حيث فتحت شرطة الحوادث، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
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