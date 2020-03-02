مدرب أولمبيك أسفي: بني ملال مع مديحي تحسن كثيرا والتعادل نتيجة إيجابية – فيديو

تعادل رجاء بني ملال، وأولمبيك آسفي في المقابلة، التي أُجريت، مساء أمس الأحد، على أرضية “الملعب البلدي لواد زم”، في إطار الجولة الـ18 من “البطولة الاحترافية”.

وقال مدرب أولمبيك آسفي إن نادي رجاء بني ملال تطور كثيرا مع الإطار الوطني، محمد مديحي، في المباريات الأخيرة، ما صعب من مباراة أمس.

وأضاف الكيسر أن نتيجة التعادل إيجابة في هذه الظروف، مشيدا بأداء لاعبي الفريق المسفيوي، الذين بذلوا مجهودا كبيرا، وخلقوا مجموعة من المحاولات.