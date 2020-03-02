تعادل رجاء بني ملال، وأولمبيك آسفي في المقابلة، التي أُجريت، مساء أمس الأحد، على أرضية “الملعب البلدي لواد زم”، في إطار الجولة الـ18 من “البطولة الاحترافية”.
وقال مدرب أولمبيك آسفي إن نادي رجاء بني ملال تطور كثيرا مع الإطار الوطني، محمد مديحي، في المباريات الأخيرة، ما صعب من مباراة أمس.
وأضاف الكيسر أن نتيجة التعادل إيجابة في هذه الظروف، مشيدا بأداء لاعبي الفريق المسفيوي، الذين بذلوا مجهودا كبيرا، وخلقوا مجموعة من المحاولات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أولمبيك أسفي: بني ملال مع مديحي تحسن كثيرا والتعادل نتيجة إيجابية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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