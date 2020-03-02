الناظور.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن بالناظور وبركان والسعيدية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه على متن سيارة خفيفة بمنطقة أولاد الطيب ضواحي مدينة الناظور، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 75 جرعة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية، وذلك قبل أن تقود إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله إلى حجز 67 جرعة إضافية من الكوكايين، وكذا 400 غرام من مخدر الشيرا ومبالغ مالية إضافية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.