طقس بداية الأسبوع.. أجواء غائمة مع أمطار ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تكون الأجواء غائمة ستعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة بالريف الغربي، واللوكوس، ومنطقة طنجة، وغرب الواجهة المتوسطية، وشمال منطقة الغرب ومحليا بسايس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والمنطقة الشرقية.

وسيستمر مرور سحب كثيفة بالسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية مع تكون ضباب محليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بالمنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، والواجهة المتوسطية، والسايس وبالأقاليم الجنوبية. وستكون معتدلة شمالية بالجنوب، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي جهات المملكة. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و19 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، والهضاب العليا الشرقية، ومنطقة طنجة، واللوكوس، وما بين 21 و 28 درجة بباقي المناطق الشرقية، وشمال ووسط البلاد، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.