بسبب كورونا.. فايسبوك تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين

ألغت إدارة “فيسبوك” مؤتمرها السنوي للمطورين F8، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما كان مقررا انعقاده يومي 5 و6 من شهر ماي القادم، في مدينة سان خوسيه الأمريكية.

وكشف موقع “إنغيدجت” أن الشركة قررت إلغاء هذا الحدث التقني إلهام، قائلة: “إن المخاوف المتزايدة حول انتشار كورونا المستجد، جعلت من الضروري إلغاء المؤتمر، على الرغم من أن الشركة تخطط لإقامة أحداث صغيرة محلية وبث محتواها مباشرة عبر فيديوهات، في محاولة لتعويض الجزء الرئيسي من المؤتمر”.

ولا تعد “فيسبوك” أول من يقوم بإلغاء حدث تقني هام كهذا، فقد سبق وأُعلن عن إلغاء معرض الجوال العالمي MWC الذي كان من المقرر انعقاده في برشلونة في نهاية فبراير، بعد انسحاب العديد من الشركات البارزة.