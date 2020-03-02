إردوغان يتعزم زيارة موسكو الخميس لمباحثة التصعيد في إدلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، اعتزام الرئيس رجب طيب إردوغان، إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، الخميس المقبل، حول التصعيد ضد النظام السوري في محافظة إدلب الحدودية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان: "يتوجه (إردوغان) إلى روسيا في 5 آذار/مارس من أجل زيارة لمدة يوم واحد"، في خطوة تأتي في وقت شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو تدهورا في الأسابيع الأخيرة على خلفية الوضع التصعيد في سورية.

وأطلقت تركبا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جيش النظام الذي أعلن أن أنقرة أسقطت له طائرتين حربيتين، وعدد غير معروف من القتلى في صفوفه، في حين قام الأخير بإغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وخاصة فوق محافظة إدلب.

وألمحت وزارة الدفاع الروسية الداعمة للنظام، أمس الأحد، أنها تدعمه في معركته ضد تركيا، قائلة إنه "لم يعد بإمكانها ضمان سلامة الطياران تركي" بعدما أغلق النظام المجال الجوي.

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وبعد أسابيع من التوتر في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، أعلنت أنقرة أنّها تقود عملية "درع الربيع" ضدّ نظام الرئيس بشار الأسد، الذي تعرضت قواته لخسائر كبيرة جراء الضربات التركية في الأيام الأخيرة.

وكانت السلطات التركية قد أكدت مرارا أنها لا تهدف للتصادم مع روسيا رغم كونها الحليف الأكبر للنظام السوري.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال السبت، إنه طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانبا في سورية وتترك لتركيا التعامل مع قوات النظام بمفردها، وذلك بعد مقتل 34 جنديا تركيا الأسبوع الماضي.