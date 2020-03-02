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ميسي يسجل رقما تاريخيا في الكلاسيكو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق نجم وقائد ، الأرجنتيني ليونيل ، مشاركته رقم 43 أمام الغريم التقليدي، ، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الفريق الكاتالوني خوضا لمباريات الكلاسيكو.

وخسر برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام الفريق الملكي بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الـ26 من الليغا.

وتفوق ميسي على نجم برشلونة السابق تشافي هرنانديز، المدير الفني للسد القطري، والذي شارك في 42 مباراة كلاسيكو.

وخاض ميسي 27 مباراة أمام الريال في الدوري، و8 في الكأس، و6 في كأس السوبر الإسبانية، و2 في .

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