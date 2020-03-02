ميسي يسجل رقما تاريخيا في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشاركته رقم 43 أمام الغريم التقليدي، ريال مدريد، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الفريق الكاتالوني خوضا لمباريات الكلاسيكو.
وخسر برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام الفريق الملكي بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الـ26 من الليغا.
وتفوق ميسي على نجم برشلونة السابق تشافي هرنانديز، المدير الفني للسد القطري، والذي شارك في 42 مباراة كلاسيكو.
وخاض ميسي 27 مباراة أمام الريال في الدوري، و8 في الكأس، و6 في كأس السوبر الإسبانية، و2 في دوري أبطال أوروبا.
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