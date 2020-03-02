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شكرا لقرائتكم خبر عن ثابت الأحمدي : القضية اليمنية باتت أكثر تعقيداً من ذي قبل والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
أكد الباحث اليمني ثابت الأحمدي أن القضية اليمنية «باتت أكثر تعقيداً من ذي قبل، إذ يختلط فيها المحلي بالإقليمي مع إرادات اللاعبين الدوليين».
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن الأحمدي قوله، بخصوص الدور المنتظر من الفريق بن عزيز، قوله أنه ذات الدور المنتظر من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لجهة أن رئيس الأركان، حسب تعبيره، «موظف يعلوه في المنصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يمكن أن يقدمه هؤلاء، فرئيس الأركان منفذ مباشر لا أكثر».
ويضيف الأحمدي: «قرار المعارك العسكرية بيد السياسيين، ورئيس الأركان عسكري تنفيذي، وهو جزء من كل، فمتى ما توفرت الإرادة السياسية سيكون الحل».
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