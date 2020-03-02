الميليشيات تهجر مئات اليمنيين في الحديدة والجوف

الإثنين 2 مارس 2020

صعدت ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها لاتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة اليمنية، وهجرت مئات المدنيين من مديرية الدريهمي، كما قامت بتهجير أكثر من 30 أسرة من الغيل بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر يمنية محلية، إن الميليشيات هجرت سكان قريتي الجريبة والمنقم شرق الدريهمي، وحوّلت المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية.

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وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات حفرت عشرات الخنادق وزرعت الألغام الأرضية في وسط القرى السكنية والأراضي الزراعية التابعة لها، كما نشرت قناصة فوق الأسطح في انتهاكات إنسانية متصاعدة وسط صمت من البعثة الأممية الخاصة بمراقبة هدنة الحديدة.

وأكدت أن الميليشيات الحوثية شنت حملة اعتقالات ضد السكان المحليين الذين رفضوا الخروج من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ورفضت الكشف عن مصير 15 يمنياً.