شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في جبل صلب بنهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية" إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في جبل صلب بالمديرية. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وكثف التحالف قصفه مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

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