مؤسسة خليفة الإنسانية تقدم مساعدات إغاثية لمتضرري فيضانات مدغشقر

الإثنين 2 مارس 2020

في إطار جهودها الإغاثية، واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في المناطق المتضررة من الفيضانات بمدغشقر.



وشملت المساعدات الغذائية العاجلة آلاف الأسر في منطقتي مايفاتاناتا وبيريفوترا، وسط توقعات بأن يصل عدد المستفيدين إلى 160 ألف شخص خلال الأيام المقبلة.

مكرمةٌ إماراتية تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتُنفذ هذه المكرمة بمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

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وكانت المؤسسة الإماراتية في المقدمة لتلبية النداء الإنساني الذي وجهه رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي بتقديم مساعدات دولية للمنكوبين نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لفيضانات وسيول في عدد من المناطق.

وتعد ميتسينجو ومايفاتانانا أكثر المناطق تضررا بسبب الأمطار الناجمة عن انخفاض الضغط الجوي.

وتضمنت المساعدات طرودا تحتوي على العديد من الأصناف الغذائية والاستهلاكية مثل الأرز والزيت والسردين والفاصولياء والسكر، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال وصابون وشمع.

وفي معرض حديثهم، أعرب المستفيدون من الأسر عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، على هذا الموقف الإنساني، مؤكدين هذه المساعدات من شأنها التخفيف من معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة.