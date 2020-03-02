جهود إنسانية متميزة لدولة الإمارات في اليمن خلال فبراير الماضي

الإثنين 2 مارس 2020

كثفت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، جهودها الإنسانية على مختلف الإصدة والمجالات في اليمن، وخاصة مجالات المساعدات الغذائية ودعم التعليم والصحة وعلاج المرضى من خلال العيادة المتنقلة، وكذا دعم قطاع المياه.



ففي مناطق الساحل الغربي التابعة لمحافظتي تعز والحديدة وزعت فرق المساعدات الإنسانية 103 طن من التمور، و 120 طن من المواد الغذائية الأساسية.

كما تم افتتاح 3 مدارس بعد تأهيلها وتأثيثها وإنارتها بمنظومة الطاقة الشمسية وتزويدها بالإذاعة المدرسية، وتتكون هذه المدارس من 24 فصل دراسي، وتضم 1747 طالب وطالبة، وتم توزيع الحقيبة المدرسية والزي للطلاب أثناء الافتتاح.

وفي قطاع الصحة عالجت العيادة الطبية المتنقلة ما يزيد عن 1520 حالة بينهم حالات حمى الضنك.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 30 خيمة مجهزة للأسر الفقيرة الذين تهدمت منازلهم المكونة من القش في منطقة الحجيرة بمديرية الخوخة. كما قدمت 2 كراسي كهربائية لطفلين معاقين أحدهما في المخا والآخر في الخوخة. وتم تكريم مسنة تبلغ من العمر 80 عام في مديرية حيس لتفوقها في مركز (محو الأمية) الذي أقامه الهلال الأحمر الإماراتي الأشهر الماضية لتعليم السيدات كبار السن والتحقت فيه 100 امرأة.

وكرّمت السلطة المحلية بمحافظة تعز الهلال الأحمر الإماراتي بدرع الوفاء نظير ما قدمته في مجال الدعم الإنساني خلال مهرجان أقامته في مدينة المخا الساحلية تحت عنوان (انبثاق الروح من بين الركام).

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وفي شرق اليمن بمحافظة حضرموت( الوادي والصحراء) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإنسانية خلال شهر فبراير في قطاعات الغذاء والمياه وتنفيذ حملة توزيع الملابس الشتوية.

ونفذت الهيئة حملات إغاثية شملت مناطق الريدة وقصيعر والديس تم فيها توزيع مواد إغاثية بمقدار 200 طن استفاد منها ما يزيد عن 17.500 فرد.

ومساعدة للسكان في مواجهة البرد القارس في وادي صحراء حضرموت بمديريات (غيل با وزير - حجر - يبعث) تم تنفيذ الحملة الشتوية بتقديم 1200 جاكت و 600 بطانية.

وفي قطاع المياه تم تركيبة منظومة طاقة شمسية لبئر حوارم في مديرية القف بعدد 204 لوح شمسي و غاطس بعمق 420 متر، للبئر التي تم حفرها خلال الفترة الماضية ضمن مشروع سقيا الإمارات.

وعلى مستوى التنسيق التقى ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت "حميد الشامسي" بنائب مدير بعثة الصليب الأحمر الدولي وبحث معه ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية للسكان.

وفي محافظة شبوة تم توزيع 34 طن من المساعدات الغذائية للسكان المحتاجين في مديرية حبان وللنازحين في مخيم عتق.

يذكر أن هذا النشاط الإنساني مستمر بوتيرة عالية منذ تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن عام 2015.