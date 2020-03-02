وزير خارجية بريطانيا يبدأ أول جولة خليجية بزيارة الرياض ومسقط

الإثنين 2 مارس 2020

يبدأ وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الإثنين، أول جولة خليجية له، تشمل كلا من السعودية وسلطنة عمان تتناول تعزيز العلاقات بعد بريكست.



وذكرت وكالة رويترز، أن الزيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على روابط بريطانيا في المنطقة مع سعيها لتعريف دورها الجديد على الساحة العالمية بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي (البريكست) في يناير/ كانون الثاني.

وقال راب في بيان: "الخليج مهم لأمن المملكة المتحدة، وتحمل المنطقة أيضا فرصا هائلة. وترغب عمان والسعودية في تنمية قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة وهي (قطاعات) تقود فيها بريطانيا العالم".

وأضاف: "أتطلع إلى بحث التجارة والأمن الإقليمي والتغير المناخي في هذه المنطقة الحيوية".

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وسيتوجه راب إلى عمان أولا لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

وسيجري الوزير بعد ذلك مباحثات في السعودية تتناول التجارة ورئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين واستضافة بريطانيا لقمة للمناخ.

كما سيجتمع راب خلال زيارته للرياض بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وذكر بيان الخارجية البريطانية أن الوزير "سيبحث عن فرصة للدفع باتجاه حل سياسي للأزمة في اليمن وذلك بعد زيادة العنف مؤخرا من قبل الحوثيين".

وعين راب في منصب وزير خارجية بريطانيا، في يوليو/ تموز الماضي بعد أن قدّم وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، استقالته، وظل في منصبه بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة بوريس جونسون منتصف الشهر الماضي.