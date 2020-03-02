اليمن.. المكتب التنفيذي بمديرية مدينة المكلا يعقد اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020

الإثنين 2 مارس 2020

عقد المكتب التنفيذي بمديرية مدينة المكلا صباح اليوم اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020 بديوان السلطة المحلية بمديرية المكلا برئاسة المدير العام لمديرية مدينة المكلا رئيس المكتب التنفيذي العميد/حسين هاشم الحامد وبحضور مدراء وممثلين المكاتب التنفيذية بالمديرية.



تم بالاجتماع مناقشة المحضر السابق والتعرف على ما تم انجازه بالإضافة الى التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء الذي تناول اسباب انقطاعات التيار الكهربائي والتي ارجته المؤسسة الى شحة توفر مادة الديزل والمازوت وكذلك عرض تقرير عن الطاقة المتوفرة من محطات التوليد وبنظام الطاقة المشتراة ولمحة حول برنامج الصيانة والاصلاحات للمحطات والمولدات الكهربائية وتقرير من مؤسسة المياه والصرف الصحي الذي تضمن خطة مؤسسة المياه لمواجهة صيف عام 2020 وتناول بعض المعوقات للمؤسسة واهم الانشطة الانجازات لإدارة شبكات الصرف الصحي بالمدينة وخطة العمل التنفيذي والبرنامج الزمني لتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالمديرية والمناطق الشرقية.

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وعلى الصعيد ذاته ناقش المجتمعون التقرير المقدم من صندوق النظافة والتحسين الذي تناول لمحة سريعة على مستوى النظافة والتحسين داخل المدينة والصعوبات التي واجهة تنفيذ العمل وطرح بعض المقترحات ومنها تعاون المواطنين في انزال القمامة في مواعيدها وعمل دورات تأهيلية للعاملين والمراقبين واتخاذ الاجراءات اللازمة للمخالفين من اصحاب نقل مواد البناء ومخلفات الحفريات والتوعية الاعلامية بأهمية النظافة والالتزام بوضع القمامة في الاماكن المخصصة لها.

هذا وتم الخروج من الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات ومنها ان تقوم مؤسسة المياه بالحفاظ على مستوى ضخ المياه للأحياء واستكمال باقي حقول المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية لضمان وصول مياه الشرب للمواطنين عند انقطاع الكهرباء وكذلك توجيه صندوق النظافة والتحسين بنقل براميل النظافة من امام المدارس وتلى الاجتماع توزيع التكاليف لمدراء وممثلي بعض المكاتب التنفيذية ولما من شانها تجاوز الاشكاليات واعداد خطه بذلك على ان يتم مناقشتها في الاجتماع.