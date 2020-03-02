اسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا

الإثنين 2 مارس 2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وأعلنت دول عدة في القارة العجوز عن ضحايا جدد للفيروس الذي يطلق عليه علميا اسم "كوفيد-19".



وقالت الحكومة الاسكتلندية إن الأطباء شخصوا حالة مريض باعتبارها إصابة بفيروس كورونا، موضحة أن المريض من سكان منطقة تايسايد، ووصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

وفي سويسرا، أعلنت الحكومة تسجيل حالة الإصابة 24 بفيروس كورونا. ويأتي هذا الرقم مرتفعا عن 18 حالة سجلتها البلاد سابقا.

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ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن دانيل كوخ، رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة، قوله: "رغم أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا سيكون أمرا حتميا".

بينما أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين، في وقت متأخر من يوم الأحد، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية.

وقالت الإدارة إن السلطات الصحية عزلت المريض وهو حاليا يتلقى العلاج الطبي. فيما بدأت السلطات في تعقب الذين كانوا على تواصل مع المريض.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 89 ألفا.