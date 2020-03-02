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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنزوح نحو 25 ألف أسرة من محافظة الجوف إلى مأرب خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أنها رصدت يوم أمس موجة نزوح كبيرة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب المتاخمة لها جراء تصعيد ميليشيا الحوثي.
وتابعت الوحدة في بيان، أنها تتوقع أن يصل عدد الأسر النازحة من الجوف إلى نحو 25 ألف أسرة خلال الساعات الأربع وعشرين القادمة.
وأضافت الوحدة "عملية النزوح أكبر من قدراتنا وقدرة السلطة المحلية والمجتمع، كما أنها أكبر من قدرات المنظمات العاملة في مأرب على استيعاب موجة النزوح هذه".
وأطلقت إدارة الوحدة نداء استغاثة عاجل لجميع المنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية بالعمل الإنساني للتحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.
وحذرت الوحدة من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد بكارثة إنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في محافظة الجوف كون أغلبهم من النازحين.
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