رسالة حكومية تكشف عن نقص أعداد الكمامات داخل إيران مع تفشي كورونا

الإثنين 2 مارس 2020

كشفت رسالة حكومية عن نقص بأعداد الكمامات داخل إيران مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء متفرقة من البلاد.



وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا، الأحد، أن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني خاطب في رسالة رسمية رئيس بلاده حسن روحاني يشكو فيها قبل 20 يوما من وجود نقص في أدوات التطهير، والكمامات المصنعة محليا، فضلا عن الأسرة الطبية بالمستشفيات.

وأشار نمكي في رسالته لروحاني، الذي يترأس أيضا مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى أن مسؤولي وزارته اضطروا إلى شراء كمامات طبية بأسعار باهظة من سماسرة ومهربين في السوق السوداء، رغم مطالبته سلطات مصلحة الجمارك بحظر خروج الكمامات من المنافذ الحدودية حتى إشعار آخر.

وحذر وزير الصحة الإيراني في رسالته من خطورة يواجهها الأطباء وأطقم التمريض بسبب نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا كذلك.

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وأمرت وزارة الصحة الإيرانية المستشفيات بعدم استقبال المرضى في الحالات غير الطارئة، لتحويلها (المستشفيات) إلى أماكن حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه رسمية).

وأوضح مساعد وزير الصحة الإيراني قاسم جان بابائي، الأحد، أن جميع المستشفيات العامة في البلاد يجب أن تستعد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا حتى إشعار آخر.

وفي دلالة على نقص الأسرة الطبية اللازمة لاستيعاب المصابين بكورونا، تطرقت المحطة الإخبارية الناطقة بالفارسية من بريطانيا إلى نقص قدرة مستشفيات الحجر الصحي بالعاصمة الإيرانية طهران إزاء استقبال مرضى جدد.

وتشهد مدينة قم (شمال) مصدر انتشار كورونا محليا في إيران تصاعدا بأعداد المصابين بالفيروس المعروف باسم "كوفيد - 19"، حيث أظهرت نتائج اختبارات طبية حديثة إيجابية إصابة نحو 109 أشخاص آخرين خلال اليومين الماضيين، وفق بيانات جامعة قم للعلوم الطبية