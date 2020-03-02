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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..لحج .. وفاة مدير شرطة الوهط في حادث مروري آليم والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الإثنين، مدير شرطة الوهط بمحافظة لحج وليد السقاف إثر حادث مروري .
وقالت مصادر صحفية، ان السقاف توفي عقب حادث مروري وقع خلال مروره في مدينة صبر مع عدد من أصدقائه .
واضافت المصادر، أن أنه أصيب في الحادث عدد من أصدقائه بينهم من هو في حالة خطرة .
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