اليمن..لحج .. وفاة مدير شرطة الوهط في حادث مروري آليم

الإثنين 2 مارس 2020

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الإثنين، مدير شرطة الوهط بمحافظة لحج وليد السقاف إثر حادث مروري .



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وقالت مصادر صحفية، ان السقاف توفي عقب حادث مروري وقع خلال مروره في مدينة صبر مع عدد من أصدقائه .

واضافت المصادر، أن أنه أصيب في الحادث عدد من أصدقائه بينهم من هو في حالة خطرة .