شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتدجدج» ينسحب من السباق الرئاسي مع اقتراب «الثلاثاء الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

انسحب بيت بوتدجدج من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية أمس الأحد قائلا إنه لم يعد يتوقع أن يفوز وذلك بعد يوم من فوز كبير حققه جو بايدن نائب الرئيس السابق بولاية ساوث كارولاينا.

وقلبت الخطوة الأوضاع داخل السباق الديمقراطي لاختيار مرشح ينافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر، وجاءت قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية فيما يُعرف باسم الثلاثاء الكبير.

وقال بوتدجدج لأنصاره في ساوث بند مساء الأحد "حلت لحظة الحقيقة اليوم...الحقيقة هي أن الطريق وصل إلى نهايته فيما يتعلق بترشحنا .. كان هدفنا دائما هو توحيد الأمريكيين للمساعدة على هزيمة دونالد ترامب".

وبانسحاب بوتدجدج يتبقى ستة مرشحين في السباق الديمقراطي الرئاسي بعد أن كانوا أكثر من 20 مرشحا.