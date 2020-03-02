شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأكّد وزارة الصحة أن عدد المصابين ارتفع إلى ٥٦ حالة ، وأنهم بحالة مستقرة وجيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.