شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. وفاة محمدي عضو مجمع مصلحة تشخيص النظام بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت وسائل إعلام وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع مصلحة تشخيص النظام بفيروس كورونا.

Advertisements إلى ذلك، أعلنت طهران رفضها للمرة الثانية عرض دونالد ترمب تقديم مساعدات لمواجهة كورونا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لدينا شكوك دائمة بالولايات المتحدة، إذا كانت يفعلون الخير، لن يقوموا بالدعاية نرصد المواقف الأميركية

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