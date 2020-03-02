علاوي يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، عن عدم تشكيل الحكومة، وذلك بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية للتصويت.



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وأجّل مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف، حيث غادر الأخير البرلمان وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

وكان البرلمان العراقي أرجأ أيضا، الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة للسبت، إثر عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي قاطعها كثير من النواب، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ترشيحات الحقائب الوزارية.