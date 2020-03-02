صنداي تايمز: فيروس كورونا يحول طهران إلى مدينة أشباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تقريرا، كتبته لويز كالاهان، تتحدث فيه عن العاصمة الإيرانية طهران وكيف حولها انتشار فيروس كورونا إلى مدينة أشباح.



وتؤكد لويز أنها وجدت العاصمة الإيرانية أشبه بمدينة أشباح بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهلاك 43 شخصا بحسب الإحصاءات الرسمية.

وأغلقت الحكومة المتاحف والمدارس في إطار حملتها لاحتواء المرض، بينما تواجه اتهامات بالتهوين من الخطر. وتفيد مصادر ترفضها الحكومة بأن عدد المصابين يصل إلى 83 ألف شخص، وعدد الوفيات أكثر من 200.

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كما ألغيت صلاة الجمعة لأول مرة منذ إقامة الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وانتشرت على الانترنت تصريحات حكومية مزيفة، ووصفات تقليدية يدعي أصحابها أنها لعلاج المرض تعتمد على الخل وماء الورد ونقيع أوراق الصفصاف.

ولفتت الصحيفة الى الشوارع خالية، والمتاجر مهجورة إلا من أصحابها. والناس يرتدون أقنعة و يتجنبون الاقتراب من بعضهم البعض حتى في وسائل المواصلات.

وكتب أحدهم على تويتر "أن تعطس في قطار الأنفاق بطهران، كأنك تصرخ الله أكبر في مترو نيويورك".

وكل يوم ترد أخبار وتقارير عن المزيد من الضحايا، من بينهم لاعبة كرة قدم عمرها 23 عاما، ونائب في البرلمان. والناس في طهران متخوفون من المستقبل.