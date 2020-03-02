مصر تسجل إصابة ثانية بكورونا لشخص أجنبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الإثنين، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص أجنبي.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد.

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وأشار إلى أنه فور الاشتباه في الحالة التي لديها أعراض مرضية بسيطة ومستقرة وبعد والتأكد من النتائج المعملية التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا، تمت إحالتها إلى مستشفى العزل، وتتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح الثانية في مصر لفيروس كورونا، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

من جانبه، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.