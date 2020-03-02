شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الصحة الكويتية تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وكيلة وزير الصحة الكويتي "بثينة المضف" ارتفاع عدد إصابات كورونا في #الكويت الى ٥٦ بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة.

Advertisements وأوضحت وزيرة الصحة أن الإصابات العشر بفيروس كورونا التي سجلت خلال اخر ٢٤ ساعة كانت قادمة من ايران. وتابعت: حريصون على مبدأ الشفافية.. والتواصل مع الإعلام مستمر بشأن آخر التطورات. وأكدت أنه لا يوجد أي نقص في الطواقم الطبية وأن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتوفير محاجر صحية في حال الحاجة لذلك

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