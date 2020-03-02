شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاز رهائن داخل مركز تجاري في مانيلا بالفليبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت تقارير إخبارية أن رجلا احتجز، اليوم الاثنين، مجموعة من الرهائن في مركز تجاري بالعاصمة الفليبينية مانيلا، فيما انتشرت الشرطة داخل المركز للتعامل مع الحادثة.



وكان رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا أفاد بحضور الصحافيين في وقت سابق، بأن ”أحد الحراس يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل“

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