تفاصيل أغلى «مقاتلة جوية» في التاريخ .. إيلون : فرصة «إف-35» للتغلب على طائرة كهذه معدومة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن طائرة بإمكانها مقارعة مقاتلة "إف-35".

والطائرة التي يمكن بل يجب، برأي إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس للصواريخ، أن تنافس مقاتلة "إف-35" هي طائرة خالية من طاقم بشري يتحكم فيها الإنسان عن بعد.

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وجاء في تغريدة له على موقع "تويتر" أن فرص مقاتلة "إف-35" للتغلب على طائرة كهذه معدومة.

​ودخلت طائرة "إف-35" الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة في عام 2015. ويتوقع أن تكون هذه الطائرة التي تعتبر أغلى طائرة حربية في التاريخ، أهم مقاتلات القوات الجوية الأمريكية حتى أواسط القرن الحالي.