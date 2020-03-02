حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم السبت، ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها الإعلام السعودي، الملك سلمان، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز.
ويظهر الملك وهو يلوح لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكانه المخصص.
ونشر مغردون سعوديون مقاطع مصورة للملك البالغ من العمر 84 عاما، والتي كان من بينها مقطع للفارسة السعودية سارة الصباح، التي رفض الملك سلمان تقبيلها ليده خلال استقباله.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتصدر تويتر .. رفض «تقبيل» سارة الصباح لـ «يديه» خلال استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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