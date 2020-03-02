داخلية تركيا: إصابة عدد من موظفي مصلحة الجمارك جراء قصف استهدف حافلتهم بمدينة آغري

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إصابة عدد من موظفي مصلحة ​الجمارك​ جراء قصف استهدف حافلتهم في مدينة آغري الحدودية مع ​إيران​

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