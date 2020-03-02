شينزو آبي:احتمال إعلان حالة الطوارئ بسبب الانتشار السريع لكورونا

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​، خلال مناقشة في لجنة الميزانية بالمجلس الأعلى بالبرلمان، أن حكومته تعتزم الإسراع في إعداد مجموعة من التشريعات، بما في ذلك احتمال إعلان ​حالة الطوارئ​ بسبب الانتشار السريع ل​فيروس كورونا​ الجديد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد انه "سنقوم على الفور بإعداد تشريع في حالة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بما في ذلك إعداد التدابير المتعلقة بالإعلان المحتمل عن حالة الطوارئ".

يذكر انه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 961 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان. توفي اثنا عشر شخصا. الجزء الأكبر من المصابين، 705 أشخاص، هم ركاب وطاقم ​السفينة​ السياحية دياموند برينسيس.