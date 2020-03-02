خواجة: القطاع المصرف تعرض لضربة كبيرة عندما فقد مصداقيته مع الناس

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ إلى "اننا نواجه وباء جديدا اتخذ طابع ​العالم​ية ولديه قدرة سريعة على الانتشار وقد أربك دول كبيرة على مستوى العالم"، لافتا الى ان "قدرات ​وزارة الصحة​ في ​لبنان​ ليست كبيرة ولكن الجهد الذي تقوم به كبير واتمنى من ​وسائل الاعلام​ ان لا تزيد الخوف بين اللبنانيين بل أن تعمل على المزيد من الوعي".

وفي حديث اذاعي، لفت خواجة الى ان "السياسات المالية المتبعة منذ سنوات ليست في خدمة المواطنين بل في خدمة رسملة ​المصارف​"، مؤكدا ان "القطاع المصرف تعرض لضربة كبيرة عندما فقد مصداقيته مع الناس".