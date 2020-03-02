تعميم لمكاوي حول مساهمة البلديات في التدابير للحد من انتشار الكورونا

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي ​محمد مكاوي​ تعميما حول "مساهمة ​البلديات​ واتحاداتها في جبل لبنان في التدابير الوقائية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، وجهه الى القائمقامين ورؤساء واتحادات البلديات في ​قضاء بعبدا​ ورؤساء الوحدات ضمن قضاء بعبدا، يتعلق بالإرشادات والتجهيزات المطلوبة للوقاية من الفيروس، "مواكبة للتدابير الواجب اتخاذها للحماية من فيروس "كورونا".

وجاء في التعميم: "حيث ان الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لا تقتصر على ​الدولة​ المركزية بل تتعداها لتشمل الهيئات المحلية من بلديات واتحادات بلديات لمحاصرة الفيروس ومن ثم ​القضاء​ عليه.

وحيث في إطار تضافر الجهود يقتضي المساهمة في حماية موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الذين يتولون تسيير شؤون المواطنين ويخالطونهم دون أدنى ضمانة وقائية لمنع انتقال العدوى إليهم مما يؤدي إلى توسيع إطار انتشاره وخروجه عن السيطرة.

لذلك، يطلب الى القائمقامين في أقضية ​محافظة جبل لبنان​ إبلاغ البلديات واتحاداتها وجوب الإنضمام الى الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره سندا للمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ولا سيما المادة 74 فقرات (12 و19 و23) منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ـ كل ضمن نطاقه ـ ومن بينها:

تجهيز المكاتب والمنشآت بعوازل وقائية لضمان سلامة الموظف والمواطن ومنعا لانتقال الفيروس بالعدوى، مع مراعاة الحفاظ على المسافة الكافية للوقاية.

تأمين مستلزمات ​الوقاية​ من مواد تنظيف وتعقيم تتوافق مع ما حددته ​وزارة الصحة العامة​.

الإسهام - تبعا للإمكانات - في تعقيم المكاتب بعيد انتهاء الدوام الرسمي يوميا.

وإذ تشدد محافظة جبل لبنان على ضرورة الإنخراط السريع في جهود مكافحة فيروس كورونا، تلفت الى ان الوقاية المطلوبة لا تنحصر بالموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بل تمتد الى سائر المواطنين الذين يقصدونهم لإنجاز معاملاتهم ومصالحهم، وتأمل عدم التأخر في التنفيذ لإبقاء الوضع تحت السيطرة".