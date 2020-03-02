أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف هيثم ابو سعيد الى ان "دخول تركيا مباشرةً في النزاع القائم في إدلب يجعل من تركيا المتهم الرئيسي مع حلفائها في تورطهم مباشرةً في المستنقع السوري، وأن كل الإدعاءات في السابق كانت إحتيال على المحفل الدولي واللجان والمنظمات الدولية"، معتبرا ان "أكاذيب الساسة الأتراك لم يؤخذ على محمل الجدّ ولم يكن هناك جهات معنية تريد تصديق الأمر أو المضي في إجراءات لردع تركيا من إحتلال أراضي سورية وإسناد دعم مباشر للمجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش النظامي في سوريا".
وأكد أن المسؤولية المباشرة اليوم للجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري والتي ترقى إلى جرائم حرب توجب قيام شكاوى دولية ضدّ القيادة التركية على مختلف المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سعيد: تركيا كشفت عن تورطها مع الجماعات التكفيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.