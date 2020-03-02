حمد حسن: لم يتحول فيروس كورونا عندنا الى وباء انتشاري والأمر مطمئن

أكد وزير الصحة حمد حسن في حديث إذاعي ان "عدد المصابين في فيروس كورونا عشرة في لبنان وجميعهم أتوا من الخارج اي انه لم يسجل انتقال اي عدوى ولم يتحول الفيروس عندنا الى وباء انتشاري".
ورأى ان الأمر مطمئن طالما يتم الالتزام بالارشادات العالمية وتوجيهات وزارة الصحة وقيام البلديات والقوى الأمنية بدورها ، معتبرا ان الوعي العائلي لجهة اللجوء الى الحجر المنزلي في حال الشكوك بخطر الاصابة يشكل اعلى منسوب وقائي لتجنب انتشار الفيروس".
وشدد على ان "كورونا في مرحلة اختبارية في كل دول العالم وتداعياته قد تكون سلبية على المتقدمين في السن وعلى من يعانون من الأمراض المستعصية مشددا على ضرورة التقيد بالنظافة الذاتية والحد من التنقلات".
واشار وزير الصحة الى انه بدأ العمل على تقليص الرحلات من ايران وايطاليا عن طريق جمعها من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى وطنهم والى الأجانب الذين يحملون اقامة شرعية صالحة.
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