نجم التقى وزير الدولة للعدل في اليابان

إستقبلت وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير الدولة للعدل في اليابان يوشيني هيرويوكي، في مكتبها في الوزارة، وتم عرض للامور القضائية المشتركة بين البلدين.
وسيعقد وزير العدل الياباني مؤتمرا صحافيا في السفارة اليابانية بوسط بيروت، الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم.
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