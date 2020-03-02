نجم التقى وزير الدولة للعدل في اليابان

إستقبلت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، وزير الدولة للعدل في ​اليابان​ يوشيني هيرويوكي، في مكتبها في الوزارة، وتم عرض للامور القضائية المشتركة بين البلدين.

وسيعقد وزير العدل الياباني مؤتمرا صحافيا في ​السفارة​ اليابانية بوسط ​بيروت​، ​الساعة​ الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم.