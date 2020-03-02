جميل السيد: مصرف لبنان دفع 71 مليون دولار فوائد يوروبوند

اشار النائب ​جميل السيد​ الى ان "​مصرف لبنان​ دفع 71 مليون ​دولار​ فوائد يوروبوند، والوزراء ينفون علمهم، وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ صامت ويلمّح أن وزير ​المال​ موافق، والدفع حصل بالتسلّل في عتمة الكورونا،ووزير المال لم يصدر توضيحاً".

وراى السيد ان "سلامة ليس مدعوماً من اميركا،هو شريك الفاسدين بالدولة،يحمونه ويحميهم،آكِل ومْطَعْميهم،مِن مالك".