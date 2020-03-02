جميل السيد: مصرف لبنان دفع 71 مليون دولار فوائد يوروبوند

اشار النائب جميل السيد الى ان "مصرف لبنان دفع 71 مليون دولار فوائد يوروبوند، والوزراء ينفون علمهم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة صامت ويلمّح أن وزير المال موافق، والدفع حصل بالتسلّل في عتمة الكورونا،ووزير المال لم يصدر توضيحاً".
وراى السيد ان "سلامة ليس مدعوماً من اميركا،هو شريك الفاسدين بالدولة،يحمونه ويحميهم،آكِل ومْطَعْميهم،مِن مالك".
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