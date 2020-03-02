مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبا خطيراً بحقه كتاب عن الإنتربول الدولي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 28/2/2020، تمكنت قوة من ​مفرزة استقصاء بيروت​ من توقيف أحد المطلوبين الخطيرين، ويدعى: - س. ع. (مواليد عام 1966، لبناني) وذلك أثناء مروره في محلة الطيونة على متن سيّارته نوع جيب "رانج روفر" لون فضي، حيث أطبقت عليه وجرّدته من سلاحه الفردي نوع "هريستال".

بتفتيش السيارة، ضُبط في داخلها /5/ أكياس من ​حشيشة​ الكيف زِنة /3.3/ كلغ. و/4/ غ. كوكايين. وضُبط بحوزته جواز سفر ورخصة سوق وبيان قيد إفرادي، جميعها مزوّرة.

كما تبين ان بحقه كتاب صادر عن ​الإنتربول​ الدولي بجرم ​مخدرات​، و/7/ بلاغات ومذكرات توقيف وألقاء قبض عدّة، صادرة عن القضاء اللبناني بجرائم: انتحال صفة، وتزوير وأستعمال مزور، وتجارة مخدرات.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.