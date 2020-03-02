شكر وزير ​الإقتصاد​ والتجارة، ​راوول نعمه​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "الأكثر من 150 متطوعا قدموا طلبا لمساعدة ​مديرية حماية المستهلك​ بضبط المخالفات وتسريع العمل"، معلنا "أننا لا نزال بحاجة الى عدد أكبر من المتطوعين"، داعيا من يرغب الى تقديم طلبات التطوع عبر موقعوزارة الإقتصاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإقتصاد شكر المتطوعين في مديرية حماية المستهلك: لا نزال بحاجة الى عدد أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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