الحجار: لبنان دفع وما يزال أثمان الخروج على التضامن العربي

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​لبنان​ دفع وما يزال أثمان الخروج على التضامن العربي والتدخل في الحروب الخارجية ورغم ذلك يأتي من يتحدث عن " تدهور نتيجة سياسات من سبق " وهم شركاء في من سبق . والسؤال يبقى هل بامكان لبنان الخروج من ازمته بامكانياته الذاتية ؟ فرجونا عضلاتكم الاقتصادية والمالية والا كفى تنظير وشعبوية".

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