عميد السلك القنصلي: محاربة الفساد باتت هدفا وطنيا لا بد أن يتحقق

أكد عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزيف حبيس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة حسان دياب "أننا لا نحمل أوهاما بل آمالا ونشارك الشعب اللبناني إيمانه بأن زمن التغيير قد حان ولا يمكن العودة الى الوراء"، مشددا على أن "محاربة الفساد باتت هدفا وطنيا لا بد أن يتحقق لنحافظ على ما تبقى من مكونات الوطن وتطلعات أبنائه".
ولفت حبيس الى "ضرورة وقف الهدر وعصرنة مؤسسات الدولة والقطاع العام وايجاد حل شامل لمشكلة الكهرباء والتخفيف من أعباء النازحين على كاهل الدولة والشعب، فهذه الملفات لم تعد تحتمل التأجيل"، متوجها الى دياب قائلا: "حملتم كرة النار ومسؤولية مواجهة الإنهيار، وحاجتكم كبيرة لتعاون الجميع كي لا تغرف السفينة ولا بد للحس الوطني أن يتغلب على المصالح الفردية في هذه المرحلة الدقيقة. ونحن نضع كل أمكاناتنا اللك بتصرفكم لإجتياز النفق وليعود لبنان وطن الحضارة والإزدهار".
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