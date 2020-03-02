عميد السلك القنصلي: محاربة الفساد باتت هدفا وطنيا لا بد أن يتحقق

أكد عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان ​جوزيف حبيس​، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ "أننا لا نحمل أوهاما بل آمالا ونشارك ​الشعب اللبناني​ إيمانه بأن زمن التغيير قد حان ولا يمكن العودة الى الوراء"، مشددا على أن "​محاربة الفساد​ باتت هدفا وطنيا لا بد أن يتحقق لنحافظ على ما تبقى من مكونات الوطن وتطلعات أبنائه".

ولفت حبيس الى "ضرورة وقف الهدر وعصرنة مؤسسات ​الدولة​ و​القطاع العام​ وايجاد حل شامل لمشكلة ​الكهرباء​ والتخفيف من أعباء ​النازحين​ على كاهل الدولة والشعب، فهذه الملفات لم تعد تحتمل التأجيل"، متوجها الى دياب قائلا: "حملتم كرة النار ومسؤولية مواجهة الإنهيار، وحاجتكم كبيرة لتعاون الجميع كي لا تغرف ​السفينة​ ولا بد للحس الوطني أن يتغلب على المصالح الفردية في هذه المرحلة الدقيقة. ونحن نضع كل أمكاناتنا اللك بتصرفكم لإجتياز النفق وليعود لبنان وطن الحضارة والإزدهار".