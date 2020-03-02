القاضي ابراهيم بدأ الاستماع إلى أصحاب المصارف في ملف التحويلات للخارج

بدأ المدعي ​العام المالي​ القاضي علي ابراهيم الاستماع إلى أصحاب ​المصارف​ في ملف التحويلات إلى الخارج وقضايا مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند.

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