دياب: الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في كلمة له خلال لقاء مع وفد السلك القنصلي، إلى أن "الحكومة جاءت وهي تعلم ان حملها ثقيل لكننا مصممون على تفكيك التعقديات والانتقال ب​لبنان​ الى مفهوم ​الدولة​ ومعالجة المشكلات المزمنة"، لافتا الى انه "لم تعد هذه الدولة في ظل وضعها القائم قادرة على حماية اللبنانيين والدولة في مرحلة ترهّل إلى حدّ العجز والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمور الصحية الداهمة"، مؤكدا ان "لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة".

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