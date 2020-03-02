حنكش: الأساس يكمن بزراعة حشيشة تكون مشرّعة بشكل محكم تحت ضوابط الدولة ​​​​​​​

أوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ أنه "تم تقديم قانون لتشريع القنب من اجل الاغراض الطبية فقط ونحن نعلم ان نبتة ال​حشيشة​ تتضمن مادتين، نحن سنستخدم المادة غير المخدرة التي تستخدم للاغراض الطبية".

ولفت إلى ان "مجلس الادارة سيكون مؤلفاً من الوزارات المعنية: عدل- داخلية، خارجية – صحة – زراعة الى جانب اختصاصين​​​​​​​". وقال: "بالاستناد الى خبراء معروفين من ​الجامعة اللبنانية​، aub و lau استطعنا الوصول الى اقتراح "جيد" كفاية ليبدأ التطبيق به ضمن الضوابط المقدمة فالأساس يكمن في ان نتجه الى زراعة حشيشة تكون مشرّعة بشكل محكم تحت ضوابط ​الدولة​ ​​​​​​".

