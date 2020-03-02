حنكش: الأساس يكمن بزراعة حشيشة تكون مشرّعة بشكل محكم تحت ضوابط الدولة ​​​​​​​

أوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان أنه "تم تقديم قانون لتشريع القنب من اجل الاغراض الطبية فقط ونحن نعلم ان نبتة الحشيشة تتضمن مادتين، نحن سنستخدم المادة غير المخدرة التي تستخدم للاغراض الطبية".
ولفت إلى ان "مجلس الادارة سيكون مؤلفاً من الوزارات المعنية: عدل- داخلية، خارجية – صحة – زراعة الى جانب اختصاصين". وقال: "بالاستناد الى خبراء معروفين من الجامعة اللبنانية، aub و lau استطعنا الوصول الى اقتراح "جيد" كفاية ليبدأ التطبيق به ضمن الضوابط المقدمة فالأساس يكمن في ان نتجه الى زراعة حشيشة تكون مشرّعة بشكل محكم تحت ضوابط الدولة ".
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