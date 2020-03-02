وهاب: إذا أخذت الحكومة قراراً بحرية إستيراد الترابة سيكون قرارا جريئاً في مواجهة الإحتكار

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "إذا أخذت ​الحكومة​ قراراً بحرية إستيراد الترابة سيكون قرارا جريئاً في مواجهة الإحتكار"، لافتا الى انه "منذ سنوات نقول سعر الطن من مصر ٣٨ ​دولار​ ومن ​تركيا​ ٥٠ دولار وفي ​لبنان​ يبيعه المحتكرون الثلاثة بمائة دولار، خطوة جيدة يجب أن تتبعها خطوة إلغاء ٣ محطات تغويز والإكتفاء بواحدة".

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