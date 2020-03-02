أندونيسيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدة بكورونا

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"الخليج 365" الإمارات: أعلن الرئيس الأندونيسي جوكو ويديدو اليوم الاثنين تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وذكرت بوابة كومباس الإخبارية المحلية أن الحالتين هما لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا، واللتين كانتا على اتصال بسائح ياباني.

ونقلت المرأتان إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولكن الرئيس الأندونيسي رفض الكشف عن مكان علاجهما وفقًا لوكالة أنباء بلومبرغ.

وكان الوزير المنسق لشؤون البحرية التجارية والاستثمار الأندونيسي لوهوت بانديجايتان صرح في الأسبوع الماضي أن قطاع السياحة في أندونيسيا تأثر بصورة سلبية بتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد كوفيد - 19 حول دول العالم، وأن التقديرات تشير إلى أن الخسائر بالنسبة إلى أندونيسيا بلغت حتى الآن 500 مليون دولار.

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وأوضح أن الحكومة الأندونيسية قامت بوضع حزم من الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة تستهدف الحدّ من حجم هذه الخسائر.

وقال الوزير إن حوالى 173 مليون سائح صيني يسافرون في جولات سياحية حول العالم سنويًا، مما يدرّ دخلًا عالميًا تبلغ قيمته 270 مليار دولار، مضيفًا إن أندونيسيا تستقبل سنويًا من بين هذا العدد حوالى مليوني سائح صيني فقط، وذلك في الوقت الذي يستقبل فيه كل من سنغافورة واليابان حوالى 6 ملايين سائح صيني.

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